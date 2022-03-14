Hekimlerden vatandaşlara kişisel korunma kurallarına uyum çağrısı

Edirne’de Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelen hekimler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşlara kişisel korunma kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Edirne’de, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtında tören düzenlendi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, bando eşliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Edirne Sağlık Müdür Vekili Dr. Selma Heves Yılmaz, 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele verildiğini söyledi. Vatandaşlara devam eden bu salgın sürecinde kişisel korunma kurallarına uyma çağrısında bulunan Dr. Selma Heves Yılmaz, halkın sağlığını korumak için doktorlar ve sağlık çalışanlarının en ön safta mücadele ettiğine vurgu yaptı.

Salgından korunmak ve yakalanmamak için tedbirli davranılması gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "Bu sürecin en kısa sürede bitmesini istiyor ve halkımızın devam eden bu süreçte kişisel korunma kurallarına uymalarını ve aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Ülke olarak başından beri gösterdiğimizi özverili mücadeleyi hızlı bir şekilde yol alarak, yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ı üreterek gerçekleştirdik. Koruyucu sağlık hizmetlerimiz, aşılama çalışmalarımız, kronik hastalık takiplerimiz, kanser taramalarımız ile hizmetlerimize hız kazandırarak toplum sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu sürecin en kısa sürede bitmesini temenni eden Dr. Selma Heves Yılmaz, vatandaşlara devam eden bu salgın sürecinde kişisel korunma kurallarına uyma çağrısında bulundu. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Yılmaz, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgınının ağır yükünü sağlık çalışanlarının çektiğine değinen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akatay, bu süre zarfında hayatını kaybeden çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Düzenlenen tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.