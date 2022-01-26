İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde karşı şeritlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yol kenarına savrulan iki araçtan çıkarılan 4 yaralı tedavi altına alındı.

Kaza, bu sabah 08.45 sıralarında Keşan-Mecidiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Mecidiye yönüne seyir halinde olan 22 T 4009 plakalı ticari taksi ile o sırada karşı yönden gelen 49 D 0607 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle binek otomobil, yol üzerindeki askeri birliğin duvarına çarptı, ticari taksi ise karşısındaki tel örgülere savruldu.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ikisi sürücü ve ikisi de yolcu olmak üzere 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenliği sağladığı kaza yerinden araçların çekilmesinin ardından duran trafik tekrar açıldı.

4 kişinin yaralandığı kaza hakkında inceleme başlatıldı.