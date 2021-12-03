İpsala’da muhtarlar toplantısı yapıldı

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında her ay gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

İpsala Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Kaymakam Ekrem Güngör başkanlığında Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, merkez ve köy muhtarları, daire amirlerinun katılımıyla yapılan toplantıda, köy ve mahallelerin sorunları ve muhtarların talepleri değerlendirildi.

Toplantıda, bir önceki ayda ele alınan konulara değinilerek, gelinen nokta ve sonuçlanan işler değerlendirilerek gündemdeki konuların en hızlı şekilde çözüm yolları konuşuldu. Muhtarlar ise sorumlu bulundukları mahalleleri ve köyleri ile ilgili sıkıntıları belediye başkanları ve kurum müdürlerine aktardı. Muhtarların dile getirdikleri dilek, talep ve öneriler kurum müdürleri tarafından not alınarak, çözümü için ilgili resmî kurumlara iletildi. Toplantı, karşılıklı istişarelerin ardından sona erdiği belirtildi.

Toplantının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Ankara ili Çubuk İlçesinde Yıldırım Evci Mahallesi’nde oluşturulan hatıra ormanında İpsala ilçesinde görev yapan muhtarlar adına dikilen fidanlar için gönderilen sertifikalar Kaymakam Ekrem Güngör tarafından verildi.