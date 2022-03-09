banner4556

İpsala’da şehit aileleri ve yakınları unutulmadı

banner4664

Edirne’nin İpsala ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit aileleri ve yakınları unutulmadı.

İpsala’da şehit aileleri ve yakınları unutulmadı
banner4583
banner4336

Edirne’nin İpsala ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit aileleri ve yakınları unutulmadı.

İpsala İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ve protokol mensupları, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi.

Katıldığı organizasyonda konuşan Kaymakam Güngör, “Bugün burada çok değerli şehit annelerimiz, şehit eşlerimiz ve onların yakınları bulunmaktadır. Bizler her zaman onlarla beraber olmaktan mutlu oluyoruz. Kendilerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle günler bize birlik beraberliğimizin daha da güçlü ve sağlam olduğunu gösteriyor" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Işıksu: “Sizlerin hayalleri geleceğimize...
Başkan Işıksu: “Sizlerin hayalleri geleceğimize...
  1. SAKARYA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666