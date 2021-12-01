Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi

Trakya Üniversitesi’nde, ihale işlemlerinin daha verimli yürütülmesi ve kurumsal faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla “Kamu İhale Mevzuatı” eğitimleri verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversitesi iş birliği ile “Kamu İhale Mevzuatı” konulu eğitim organize edildi. Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitimlerde Trakya Üniversitesi’nde görevli personele yönelik kamu ihale mevzuatı ile satın alma iş ve işlemlerine yönelik bilgiler verildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden eğitimlerde Eğitmen Emin Akınaltuğ tarafından “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” ve “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ile ilgili ortak hükümler ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerle ilgili bilgi aktarıldı. Emin Akınaltuğ’un sunumuyla gerçekleşen eğitimlerde ayrıca, katılımcılara e-ihalenin nasıl yapıldığı ile ilgili de bilgiler verilerek mevzuat değişikliklerinden bahsedildi.

Programın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Kamu İhale Mevzuatı’nın, kamu idarelerinin yetkili ve çalışanları tarafından gerçekleştirilen ihale ve tedarik faaliyetleri sürecinin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirterek, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, güvenilir ve şeffaf bir ortamda alımların gerçekleştirilmesi amacıyla verilen eğitimler, 6-7 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde de devam edecek.