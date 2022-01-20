Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Terzioğlu dönemi

Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinde bayrak değişimi yaşandı. Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu, müdürlük görevini Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan’dan devraldı.

Trakya Üniversitesinin öğrencileri ve mezunları ile sektör ve firmalar arasında köprü görevi üstlenen ve başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Kariyer Merkezinde görev değişimi yaşandı. Kısa süre önce Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan, Kariyer Merkezi Müdürlüğü görevini, yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu’na devretti.

Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu ile kısa sürede önemli adımlar attıklarını söyleyen Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan, Kariyer Merkezinin yukarı yönlü ivmesinin yeni dönemde de devam edeceğine olan inancını dile getirerek kendisine başarılar diledi.

Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan’dan devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak, öğrenci ve mezunlar ile sektör arasında daha yakın birliktelikler oluşturmak için var gücüyle çalışacaklarını vurgulayan Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu, kendilerine inanan ve her konuda destek veren başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kariyer Merkezinin örnek çalışmalara imza attığını ve 3+1 İş Yeri Eğitim Modeli’nin taşıyıcı lokomotiflerinden olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Hakkı Mevüt Özcan’a çalışmalarından ötürü teşekkür ederken Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu’nu tebrik ederek kendisine her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezinin önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da “Tüm birimlerimiz gibi Kariyer Merkezimiz de Trakya Üniversitesini ulaştırmayı istediğimiz hedeflere yaklaştıran çalışmalar yürütmekte. Bölgemize ve ülkemize değerli katkılar sunan, yetişmiş insan gücü ile firmalar arasında önemli bağlar kuran Kariyer Merkezimiz 3+1 İş Yeri Eğitim Modeli çerçevesinde de önemli iş birliklerine imza attı. Bölgemizin önde gelen firmaları ile Üniversitemiz arasında yeni ilişkiler kurdu ve mevcut ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıdı. Kenan Hocamın, Merkez Müdür Yardımcısı olarak hayata geçirdiği bu iş birliklerini yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyor ve kendisini tebrik ediyorum. Hakkı Hocama da çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor ve kendisinin TÜTAGEM’deki görevinde de başarılarının devamını diliyorum” dedi.