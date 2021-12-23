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Kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde kavşak noktasında 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kavşak noktasında 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Sanayi Kavşağı’nda saat 13.15 sıralarında, şehir merkezi istikametinden kavşak notasına giriş yapan İ.Y. yönetimindeki 39 SP 670 plakalı araç, o sırada Tekirdağ’da ameliyat olan oğlunu hastaneden alarak Keşan’a istikametine giden A.Ö. idaresindeki 22 FL 290 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da refüje savrulurken, kazada sürücü A.Ö. ile N.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, trafik ekipleri ise kaza hakkında çalışma başlattı.

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