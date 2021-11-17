Kaymakamlar Meriç’te buluştu

Edirne’nin 4 kaymakamı, Meriç ilçesinde bir araya gelerek ilçeler arasında yapılacak projeler ve ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftci ile Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, görevine yeni başlayan Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamlar, ilçeler arasında yapılacak projeler, ve ortak çalışmalar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı da, kendisini ziyaret eden meslektaşlarına teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.