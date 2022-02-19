banner4556

Litrelerce etil alkol ele geçirildi

banner4664

Edirne’nin Keşan ilçesinde sahte alkol satışına yönelik iki adrese baskın düzenlendi. 30 litre etil alkolün yakalandığı operasyonda iki kişi yakalandı.

Litrelerce etil alkol ele geçirildi
banner4582

Edirne’nin Keşan ilçesinde sahte alkol satışına yönelik iki adrese baskın düzenlendi. 30 litre etil alkolün yakalandığı operasyonda iki kişi yakalandı.

Keşan’da sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri alınan karar doğrultusunda iki farklı adrese operasyon düzenledi. İçerisinde arama yapılan evlerden 30 litre alkol, alkol yapımında kullanılan aroma kitleri ve boş içki şişeleri ele geçirildi.

banner4336

Konuyla ilgili olarak H.A. ve K.G. isimli iki şahıs yakalanırken, soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çocuk hırsız önce ‘hayırlı işler’ diledi,...
Çocuk hırsız önce ‘hayırlı işler’ diledi,...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666