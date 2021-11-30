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Lodos Saros sahillerini yuttu

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Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı. Yazlık evlerin bulunduğu sokaklarda ilerleyen deniz suları bazı binaların içine girdi.

Lodos Saros sahillerini yuttu
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Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı. Yazlık evlerin bulunduğu sokaklarda ilerleyen deniz suları bazı binaların içine girdi.

Keşan’da dün başlayan kuvvetli lodos, bugün de Saros sahillerinde etkisini göstermeye devam etti. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle patlayan deniz taşarken, Erikli sahilinde bulunan sitelerin arasına girdi. Yol üzerinde bulunan refüjlerin bile sökülmesine sebep olan afet sonrası deniz suları bazı binaların içine kadar girdi. Erikli sahilinin ayırdığı Tuzla Gölü deniz ile birleşti.

Bazı noktalarda yaklaşık 200 metre boyunca ilerleyen deniz suları sahil yolunu da kaplarken, denize çok yakın evlerin bulunduğu Yayla sahilinde ise yükselen dalgalar binaları dövdü.

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