banner4556

Mimar Muslihiddin öğrencileri Berlin’de

banner4336

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ’İstihdam ile ’Evlerde Güneş Açacak’ projesi kapsamında Türk öğrenciler staj için Almanya’nın Berlin şehrine gittiler.

Mimar Muslihiddin öğrencileri Berlin’de
banner4581

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ’İstihdam ile ’Evlerde Güneş Açacak’ projesi kapsamında Türk öğrenciler staj için Almanya’nın Berlin şehrine gittiler.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde en önemli proje okullarının başında gelen Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak" isimli Erasmus+KA102 projesi kapsamında Çekya’nın başkenti Prag’ın ardından bu kez de staj için Almanya’nın Berlin şehrine gittiler. 5 öğrencisi ve 2 öğretmeni ile 21 gün sürecek staj çalışması için Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

banner4575

“Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde yürütülen ’İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak’ isimli Erasmus+KA102 projemiz kapsamında okulumuzdan 5 öğrenci ve 2 öğretmenimiz Almanya Berlin’de gerçekleşecek 21 günlük staj için yola çıkmışlardır. Ekibimize başarılar diliyoruz” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Riskli yapılar yıkılıyor, tarih ortaya çıkıyor
Riskli yapılar yıkılıyor, tarih ortaya çıkıyor
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349