Öğr. Gör. Dr. Dalgalıdere’nin kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere’nin, "Etkileşimli Web Sitesi Kurma Rehberi: 33 Püf Nokta" isimli kitabı yayımlandı.

Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere tarafından kaleme alınan kitap okuyucularına Web 3.0 ile birlikte daha da önem taşıyan etkileşim kavramına ilişkin bir web projesi oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik önemli ipuçları sunuyor.

İskenderiye Kitap’tan çıkan kitabı hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere, “We Are Social 2021 raporuna göre bugün 4.66 milyar insan internet kullanıcısı ve web üzerinde 1.89 milyar web sayfası bulunuyor. Söz konusu web sayfalarının yüzde 43’ü WordPress sistemi kullanıyor. Çalışma sayesinde WordPress’i daha yakından tanıyacak ve kendinize ait web projesini kolayca kurabileceksiniz. 100’e yakın WordPress tema ve kitapta anlatılan içeriklere ilişkin uygulamalı derse ücretsiz biçimde erişim sağlayabilirsiniz. Çalışma, web sitesi kurmak isteyen kişilere önemli bir rehber olacak” ifadelerini kullandı.

Kitap hakkında yorumda bulunan Prof. Dr. Atilla Yüksel, "Düşünce, fikir ve projelerin dijital ortamda özgürce inşa edilmesi, pazarlanması ve yönetilmesinde adım adım rehberlik sunan muhteşem bir rehber. Hayallerinizin gerçeğe dönüştürülmesinde ’WordPress’e dair her şey" dedi.

Prof. Dr. Vedat Çakır ise, "Dijital dünyada var olmanın yolunu açan WordPress sistem yeni nesil tüm iletişimcilerin mutlaka öğrenmesi gereken özel bir yapıyı içeriyor. Çalışma, WordPress sistemi etkileşimli biçimde öğrenmek isteyenlere rehberlik ediyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Süleyman İrvan da, "Haber sitesi hazırlamak için önceleri kod bilmek gerekiyordu ancak artık hazır şablonlarla bu işler kolaylaştı. Wordpress de bu hazır platformlardan birisi ve belki de en iyisi. Sertaç Dalgalıdere Hoca da WordPress konusunda başvurabileceğimiz en iyi uzmanlardan birisi. Özellikle iletişim öğrencileri için güzel bir kaynak kitap hazırlamış. İyi okumalar dilerim" dedi.

İstanbul İşletme Enstitüsü Kurucusu Bilal Şentürk ise, "Bu kitap özellikle yeni başlayanlar için oldukça faydalı. Bir yazılımı kitapla anlatmak zor ve zahmet isteyen bir iş. Örneklerle anlatılmış ve okuyucu için başucu niteliğinde" diye konuştu.

Doç. Dr. Şevki Işıklı da, "WordPress’te, kodlama yapmadan istediğiniz gibi site modifikasyonu yapmanın inceliklerini sunuyor Dr. Sertaç Dalgalıdere. Yılların tecrübesini kısa yoldan uzman olmayan kullanıcılara sunmuş. Bu kitabı elinin altına alarak herkes kendi internet sitesini kurabilir" ifadelerini kullandı.