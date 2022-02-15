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Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na takdim etti

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Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünden Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek eserlerini takdim etti.

Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na takdim etti
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Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünden Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek eserlerini takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur, MATÜSİTEB Yayınları’ndan çıkan “Tezkirelere Göre Makedonya’da Yetişen Osmanlı Divan Şairleri” ile Türk Dünyası Vakfı’ndan çıkan Dîvân-ı Hikmet (Türkçe-Makedonca) ve Mesnevi’den Seçmeler (Türkçe-Makedonca) eserlerini Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

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Vizyon ve misyonu Balkanlar olan Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin Balkanlara yönelik çalışmaları ile gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Öğr. Gör. Cüneyt Nur’u çalışmalarından ötürü tebrik etti.

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