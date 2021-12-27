Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçildi.

Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Devri tarihine yönelik akademik çalışmaları ile dikkat çeken Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, kültür, sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştiren ATAM bünyesinde bilim üretmeyi ve bilimsel politikalar oluşturmayı sürdürecek.

ATAM’ın faaliyet gösterdiği disiplinler açısından ülkemizde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nurten Çetin, bu denli önemli bir kurumun bilim kurulu asli üyeliğine tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Üniversitem ve bilim kurulu üyesi olarak görev yaptığım ATAM bünyesinde hayata geçirdiğim bilimsel çalışmaların takdir edilerek bu göreve yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminin daha iyi anlaşılması ve aktarılması amacıyla önemli çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de bilimsel niteliği yüksek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Doç. Dr. Nurten Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Ansiklopedisi Kolu ve Ders Kitapları İnceleme ve Hazırlama Çalışma Grubu’nda Bilim Kurulu Asli Üyesi olarak görev yapacak.