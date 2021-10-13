Park halindeki otomobil alev aldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uzunköprü ilçesi Subay Lojmanları sokakta meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında aniden duman ve alevler yükseldi. Araçtan çıkan alev ve dumanları gören vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekiciyle yedi emin otoparkına kaldırıldı.

Yanan otomobilin kapılarını açmaya çalışan bir vatandaş ise elinden yaralanarak Uzunköprü Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi..

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.