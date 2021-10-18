Prof. Dr. Tabakoğlu: "Önce insanları irşat ettiler"

Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin iş birliği ile "Diyar-ı Rum’dan Rumeli’ye Üç Gönül Eri Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı bir panel düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde Türk dil, kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip üç önemli şahsiyetin hayatı, çok yönlü kişiliği ve eserleri ile ele alındı. Trakya Üniversiteler Birliğine (TÜB) üye Trakya, Kırklareli, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal ve Bandırma Onyedi Eylül üniversiteleri tarafından TÜB etkinlikleri kapsamında "Diyar-ı Rum’dan Rumeli’ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen panel, üniversitenin resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”, “Hacı Bektaş Veli Yılı” ve “Ahi Evran Yılı” olarak anılması vesilesiyle düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür yaptı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Maden’in konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş üstlendi.

"Önce insanları irşat ettiler"

Panelin açılış ve selamlama konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, güzel ahlak sahibi olmanın bir öğreti bir gönül ve sabır işi olduğunu dile getirerek, önce güzel ahlak sahibi olmak sonrasında da gönülde var olan güzel ahlakın etraftaki diğer insanlarla paylaşmak gerektiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Güzel ve kâmil insan, içini nurlu tutar. Yol yokken, iz yokken Adriyatik’e kadar gider. Burada bir ihtiyaç var, burada bir muhtaç var der ve bir aşevi kurar, bir okul kurar. Camileriyle, köprüleriyle, hanlarıyla ve kervansaraylarıyla bir medeniyet inşa eder. Bizim medeniyetimiz de böyle kuruldu. Önce insanları irşat ettiler. Günümüzde bu gönül insanlarına çok ihtiyaç var. Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve diğer tüm gönül erlerini saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle anıyorum. İnşallah değerli konuşmacılar, onları bize tekrar anlatacaklar. Sadece onlar değil, Sarı Saltuklar, her bir beldede Balkanlar’a birer tohum gibi yayılmış manevi şahsiyetler etraflarına nur, rahmet, bereket saçmaya devam edecekler. Bu güzel programı hazırladıkları için Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başta olmak üzere diğer rektör arkadaşlarıma ve katkı sunan tüm hocalarıma saygılarımı sunuyorum” dedi.

Programın son açılış konuşmasını yapan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2021 yılının tüm ülkede Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Ahi Evran Yılı ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı olarak anıldığını ve bu kapsamda etkinlikler düzenlendiğini belirterek, TÜB olarak bu üç değerli şahsiyetin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması amacıyla bir panel gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Panelde açılış konuşmalarının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, "Fütüvvetnâmelerdeki Kıssaların Diliyle Ahilik", Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ise “Yunus Emre’nin Hayatı ve Tesirleri" başlıklı sunum yaptı. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Maden ise "Hikmet Kapısı Hacı Bektaş Veli’nin Hayatı, Eserleri ve Fikirleri" başlıklı birer konuşma gerçekleştirdi.