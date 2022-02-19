Pulluk hırsızları yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evin bahçesinden 5 bin lira değerindeki pulluğu çalan iki kişi yakalandı. Mahkeme karşısına çıkarılan şahıslar cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan evin bahçesindeki pulluk, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmış, durumu fark eden pulluğun sahibi B.Y.K., zararının yaklaşık 5 bin lira olduğunu belirterek şikayette bulunmuştu.

Konu hakkında çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın T.K. ve C.M. isimli iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu tespit etti. İki kişi adli makamlar karşısına çıkarılmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.