Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı fidanları toprakla buluşturuyor

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Trakya Üniversitesi’nin iki farklı noktasında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Genç Tema Topluluğundan İyi Dilekler Bahçesi

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Trakya Genç TEMA Topluluğu iş birliğiyle hazırlanan “Genç TEMA İyi Dilek Bahçesi”nin açılışı yapıldı. Açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitenin tüm birimleri adına toprakla buluşan fidanlardan oluşan İyi Dilek Bahçesi’ne öğrencilerin dilekleri asıldı.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bahçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Özgür Kayapınar ile akademik ve idari çalışanlar katıldı.

Trakya Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde yeşilin tüm tonlarını artırmaya devam edeceklerini ifade eden Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, “Fidanlarımızı 8 Mart’ta toprakla buluşturmamızın özel bir anlamı var. Çevre sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak ve küresel ısınmaya neden olan karbondioksit üretiminin azaltılabilmesi amacıyla yaptığımız etkinlikte; tıpkı bir ağaç gibi hem kendi yaşam kaynağını barındıran hem de çevresine hayat veren kadınlarımız için bugün yeni fidanları, yeni canları toprakla buluşturduk” diyerek organizasyonun gerçekleşmesinde vermiş olduğu katkılardan ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy’a teşekkür etti.