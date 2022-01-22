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Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için giren şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Bir şey çalamadan etkisiz hale getirilen ve 21 farklı hırsızlık dosyası olan şahsın üzerinden biber gazı çıktı.

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için giren şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Bir şey çalamadan etkisiz hale getirilen ve 21 farklı hırsızlık dosyası olan şahsın üzerinden biber gazı çıktı.

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Olay, 21 Ocak Cuma günü İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine hırsız girdiği ve halen içeride olduğu ihbarını değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen iş yerine gitti. Olay yerine ulaşan motosikletli ekipler, halen içeride olduğu tespit edilen şüpheliyi suçüstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. İçeriden bir şey çalamadan yakalanan şahsın üzerinde somun anahtarı, pense, tornavida, alyans ve biber gazı ele geçirildi. A.K. adlı şahsın yapılan sorgusunda hakkında 21 farklı hırsızlık dosyası olduğu da ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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