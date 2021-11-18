Tapu işlemi yapana fidan hediye

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki işbirliği çerçevesinde, Keşan Tapu Müdürlüğü ’Bir İşlem Bir Fidan, Bir Fidan Bir Orman" kampanyası düzenlendi. Kampanya ile tapu müdürlüğünde işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara selvi ağacı fidanı dağıtıldı.

Keşan’da ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla işlem yapan vatandaşlara her işlem sonrasında fidan dağıtımı başladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında duyarlılığın arttırmak ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın giderilmesine, temiz hava ve ekolojik dengenin sağlanmasına yönelik ağaçlandırma ve orman gelişimine katkı sunularak, farkındalığın arttırılması için tapu işlemi yapmaya gelen vatandaşlara fidan hediye edildi.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında açıklama yapan Keşan Tapu Müdürü Yavuz Eker, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her bir vatandaşa düşen görev ve sorumluluk bulunduğu bilinciyle, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla etkinlik boyunca yapılan tapu işlemlerinin taraflarına fidan dağıtımı yaptıklarını belirtti. Eker, "Yaşanabilir daha yeşil bir çevre için, daha fazla fidanın toprakla buluşturulmasını sağlamak, kent dokusu ve yerleşim alanlarındaki ağaç varlığının artmasına katkı sunularak bu husustaki duyarlılığın gündemde tutulması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. ’Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan ya da Allah’ın mahlûkatından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur.’ düsturu ile tüm vatandaşlarımızı gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en anlamlı ve faydalı işlerden biri olan fidan dikimine bir fidan bir orman projemize davet ediyoruz" dedi.