Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne’de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, şubat ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Yıldırım başkanlığında Edirne’de gerçekleştirdi.

Toplantı bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Genel sekreterin 2022 yılı harcama yetkileri belirlenerek, ajansın afet yönetim çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verildi. Daha sonra 5449 sayılı Kanun’da gerçekleşen kalkınma ajansları katkı payları ve faiz uygulanmasına dair mevzuat değişikliği hakkında bilgi verildi. Ergene Havzası 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve bazı idari konuların ele alınmasının ardından toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.