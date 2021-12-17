‘Trakya Proje Öğreniyor’ projesi hibe almaya hak kazandı

“Trakya Proje Öğreniyor” adlı proje, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazandı. Proje kapsamında Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki şube personeli ve gönüllülerden oluşan 80 kişiye eğitim verilecek.

Projeye ilişkin protokol, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi’nde düzenlenen törenle Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekkâ Bayrak tarafından imzalandı. Program kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki şube personeli ve gönüllülerden oluşan 80 kişiye eğitim verilecek.

Yeşilay, eğitim alan 3 şubesi ile bağımlılıklarla mücadelede yeni projeler hayata geçirerek, sağlıklı nesiller vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. "Trakya Proje Öğreniyor” projesinin Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazanmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını belirten Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekkâ Bayrak şunları ifade etti:

“Edirne şubemizin başvuru sahibi olduğu, Tekirdağ ve Kırklareli şubelerimizin de ortaklığında projemizin onaylanmasından heyecan duyuyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazanan ‘Trakya Proje Öğreniyor’ isimli projemiz vesilesiyle verilecek eğitimler sayesinde şube personeli ve gönüllülerden oluşan katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılması bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız için çok kıymetli. Verilen eğitimlerle yeni projeler geliştirecek ve Trakya’ya katkılarımızı daha da artıracağız.”

Trakya Bölgesi’nde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına destek sağlama amacıyla yürütülen hibe programları kapsamında insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ile yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim faaliyetlerine öncelik verilecek.