“Tunç Çağı’nda Kuzeybatı Anadolu-Trakya İlişkileri” konferansı

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş tarafında organize edilen "Trakya’da Arkeoloji" konferanslarının yedincisinde “Tunç Çağı’nda Kuzeybatı Anadolu-Trakya İlişkileri” konuşuldu.

Konusunda uzman akademisyenlerin konuk olduğu Trakya’da Arkeoloji konferans serisinin yedincisinin konuğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göksel Sazcı oldu.

Moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş’ın yaptığı etkinlikte, Prof. Dr. Göksel Sazcı, “’Tunç Çağı’nda Kuzeybatı Anadolu -Trakya İlişkileri” adlı konferansını gerçekleştirdi.

Konferansta Prof. Dr. Göksel Sazcı, “Trakya ve çevresinde yapılan araştırmalarda, farklı dönemlerde bazen doğudan batıya bazen de batıdan doğuya yoğun kültürel ilişkiler ve etkileşimler olduğu gözlemlenmiştir. Bu dönemler arasında üzerinde en az bilgi sahibi olduğumuz dönem Tunç Çağı’dır. Son yıllarda Trakya’nın Anadolu sınırındaki Maydos Kilisetepe Höyüğü kazısında ele geçen buluntular, İlk Tunç Çağı’ndan itibaren tüm Tunç Çağı boyunca Anadolu, Ege Dünyası ve Trakya arasındaki ilişkileri biraz daha anlaşılır kılmaktadır“ şeklinde konuştu.