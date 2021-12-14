Uluslararası minikler turnuvası yapıldı

İstanbul Sarıyer Spor Salonunda Uluslararası Minikler ve Gençler İlyas Demircioğlu-Adnan Yurdaer Serbest Güreş turnuvası yapıldı.

Turnuvaya Trakya Birlik Spor Kulübü ile birlikte Azerbaycan, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Sancaktepe Bld. Spor Kulübü, İstanbul Kağıthane S.K, Kocaeli Büyükşehir Bld. Spor Kulübü, İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü, İstanbul Çatalca Bld. Spor Kulübü, Adana Büyükşehir Spor Kulübü ile 200’ün üzerinde sporcu müsabakalara katıldı.

Turnuvada Trakya Birlik Spor Kulübü güreş takımı sporcuları 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz ve 1 beşincilik elde etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Hafta sonu İstanbul Sarıyer’de düzenlenen turnuvaya 6 sporcu ile katılım sağladık, oldukça güzel ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda sporcularımız madalyalar ile döndü yeni sezon öncesi bu tarz turnuvaların olması sporcularımızın kendilerini görmeleri açısından oldukça iyi oluyor. Buradan bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yönetim Kurulumuza ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.