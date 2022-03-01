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Uzunköprü’de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan simülasyon tırında öğrenciler ve vatandaşlar, depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, görevliler tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

Uzunköprü’de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan simülasyon tırında öğrenciler ve vatandaşlar, depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, görevliler tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla, Deprem Simülasyon Tırı Uzunköprü’de vatandaşların ziyaretine açıldı. Afet simülasyon tırında vatandaşlara deprem anında neler yapılması gerektiği anlatılırken, verilen teorik eğitimin yanında özel olarak donatılmış simülasyon tırı ile çeşitli şiddetlerde meydana gelen depremlerin eşyaları ve insanları nasıl etkilediği canlandırıldı.

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Deprem tırının iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağı öğrenildi.

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