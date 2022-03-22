Yayla Köyü muhtarının evine silahlı saldırı

Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünün Muhtarı Emine Arıcan’ın evine hane halkının da içeride bulunduğu sırada silahlı saldırıda bulunuldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Köyü Muhtarı Emine Arıcan’ın evinin bahçesine sabah saatlerinde gelen bir kişi elindeki tabanca ile eve doğru ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları evin içerisine isabet etti. Arıcan ve ailesinin de o sıralarda evinde olduğu olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri haber verildi. Kısa sürece silahlı saldırının yapıldığı eve gelen Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.

Silahlı saldırıyı, Muhtar Emine Arıcan’ın eşinin akrabası olan H.N.’nin (25) gerçekleştirildiği iddia edildi.

Miras konusu ile ilgili olarak Arıcan ailesiyle arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtilen H.N, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.N’nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında kalabalık bir grupla birlikle Muhtar Emine Arıcan’ın evine saldırıda bulunduğu da ifade edildi.

Hakkında şikayette bulunulan H.N, tutuklanarak cezaevine gönderildi.