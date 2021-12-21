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Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı

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Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İpsala’ya bağlı Paşaköy civarında askeri yasak bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK’ya mensup Ö.Ç. isimli bir kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli, daha sonra İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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