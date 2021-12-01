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Zorunluluk başladı, ekipler harekete geçti

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Aralık ayı itibariyle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Edirne’de polis ekipleri harekete geçti.

Zorunluluk başladı, ekipler harekete geçti
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Aralık ayı itibariyle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Edirne’de polis ekipleri harekete geçti.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Edirne’de de ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirildi.

“Rahat bir şekilde trafiğe çıkabiliyoruz”

Kış lastiğini taktıklarını belirten Taksi Şoförü Metin Karaoğlu, “Yolcu taşıdığımız için kış gelmeden lastik değişimini yapmış olduk. Rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyoruz ve trafiğe çıkabiliyoruz. Bir an önce herkes kış lastiğini taktırmalı. Sağlık ve can güvenliği için bu geçerli bir önlemdir” dedi.

Polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 846 lira ceza uygulandı.

Sürücülerin çoğunluğunun kış lastiği taktırdığı görüldü.

Ekipler aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederken lastik değişimi yaptırmayanlara da uyarıda bulundu.

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