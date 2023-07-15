Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri için tören düzenlendi

Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kuvvet komutanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün 15 Temmuz tarihimizin en karanlık sayfalarından biri. Bir ihanet girişimi ve aynı zamanda milletimizin yazdığı bir destanın da yıl dönümü dolayısıyla hem üzüntümüz var hem sevincimiz var. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin ferasetiyle şehitlerimizin gazilerimizin ödediği bedelle bu devleti bu uçurumun kenarından alarak inşallah sonsuza kadar yaşatmak için bir bedel ödedi. Şu an şehitlikteyiz, şehitlerimiz bu ihanet kalkışmasının şahitleri. Şehit aileleri bunların şahitleri. Aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimize başta şehit alileri olmak üzere sabırlar diliyoruz" dedi.