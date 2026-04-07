Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar: 92 yaşındaki anne gözyaşlarını tutamadı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve ilçe emniyet müdürleri, Polis Haftası nedeniyle Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehit oğlunun kabrini ziyaret gelen 92 yaşındaki Şükran Özkan ise duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, ilçe emniyet müdürleri, daire başkanları, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı. Program kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehitler bir kez daha minnet ve rahmetle anıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, acılarını paylaştı. Evladının kabrini ziyaret eden 92 yaşındaki Şükran Özkan gözyaşlarını tutamadı.

Gözü yaşlı anne Şükran Özkan, "Bu benim evladım. Ne düşündüğümü siz bilebilirsiniz. İçimde o kadar duygu var ki, hiç kimseye anlatamadığım bir şeyler var. Onun için bu 92 seneyi nasıl geçirdim ben de bilmiyorum. Bu ikizin tekiydi, diğeri duruyordu" şeklinde konuştu.