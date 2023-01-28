Edirneli esnaftan 'Askıda Ekmek' uygulaması

Edirne’de Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir fırın, veren el ile alan elin birbirini görmediği ve yıllar önce başlattığı ‘Askıda Ekmek’ uygulamasını günümüzde de sürdürüyor.

Edirne’de Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir fırın, yıllar önce başlattığı ve günümüzde de devam ettirdiği ’Askıda Ekmek’ uygulaması diğer işletmelere de örnek oluyor.

Ülkemizde çok eski dönemlere uzanan askıda ekmek geleneği Edirne’de de duyarlı bir esnaf tarafından sürdürülüyor. Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir fırın diğer işletmelere örnek bir uygulama başlattı. Askıda ekmek uygulaması başlatan fırıncı esnafı, ihtiyaç sahiplerini boş çevirmiyor. Fırıncının başlattığı askıda ekmek uygulaması, çevredekilerin de takdirini topluyor.

“Askıda Ekmek” anlayışıyla sürdürülen gelenekte, fırından alış veriş yapan vatandaşlar tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla bağış yapılıyor. Bağışlar fırına asılan tabloya işleniyor. İhtiyaç sahipleri ise fırına geldiklerinde hiçbir ücret ödemeden ekmeğini alıp evinin yolunu tutuyor.

"Müşterileri boş çevirmiyoruz"

6 yıldır fırında çalışan Mehmet Gökbulut, "Bağış yapan da var. Biz müşterileri boş çevirmiyoruz. Talep çok var. Vatandaşlar birbirine çağrı yapıyor. Herkes birbirine bu fırında askıda ekmek olduğunu söylüyor. Böylece gelip bağış yapan sayısı da artıyor. İhtiyaç sahibi kimseyi boş çevirmiyoruz. Bize gelen boş çıkmıyor" dedi.

12 senedir bu fırından alışveriş yaptığını söyleyen Müşterilerden Ayşe Peker, "Durumu olmayanlara yardımcı oluyorlar. Bu duyarlı davranışı çok güzel. Bu uygulamanın diğer işletmelere de örnek olmasını diliyoruz. Memnunuz" dedi.