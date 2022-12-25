Edirneli kadınlar çamuru sanat eserine dönüştürüyor

Edirne’de açılan kursta çamuru sanat eserine dönüştüren kadınlar, hem kente özgü motifleri işleyerek çeşitli eserler ortaya çıkarıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Osmanlı döneminde formülünün casusluk faaliyetleriyle elde edilip, Avrupa’ya götürülmesi sebebiyle ’efsane renk’ olarak da adlandırılan ’Edirne kırmızısı’ da seramiklerde gün yüzüne çıkıyor. Çamuru sanat eserine dönüştüren kadınlar, objelerinde Edirne kırmızısını işleyerek çeşitli eserler ortaya çıkarıyor. Tarihi ve kültürel değerlerin de işlendiği seramik kursu yoğun ilgi görüyor.

Kurs sorumlusu Özlem Özkişi, "Toprak insanın stresini alan bir madde olduğu için buraya gelen kursiyerlerimiz hem stres atıyor hem de kendi objelerini ortaya çıkarıyorlar" dedi.

Osmanlı döneminden kalma Edirne kırmızısının en çok kullandıkları renklerden birisi olduğunu söyleyen Özkişi, ayçiçeği motifi başta olmak üzere Edirne’ye ait birçok motifi işlediklerini aktardı.

Kursiyerlerden Selin Başkurt, toprak ve kil ile uğraşmayı sevdiğini ve vazgeçilmez bir hobi olduğunu belirtti. Kursa gelerek sosyallestiğini belirten ev hanımı Suna Taşkın ise, çocukken çamurdan yaptıkları oyuncakları hatırladıklarını ifade etti.

Kursiyerlerden Eda Kutlu, bu kurs sayesinde hem stres attıklarını hem de güzel eserler ortaya çıkardıkça daha fazla mutlu olduklarını söyledi.