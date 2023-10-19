Edirneli muhtarlardan buruk kutlama

Edirne’de 19 Ekim Muhtarlar Günü, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım boyutuna ulaşan saldırıları ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla buruk kutlandı.

Edirne’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelen muhtarlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı. Atatürk Heykeli önünde düzenlenen tören, Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun ve Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı’nın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından son buldu.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı, İslam aleminin acı günlerinden bir tanesi olması nedeniyle bu yıl buruk bir kutlama yaptıklarını söyledi.

Muhtarların devletin en küçük kurumu olduğunu dile getiren Tasmalı, muhtarların vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen hizmet erleri olduğunu söyledi. Muhtarların hastasıyla, yoksuluyla, köyün suyuyla, mahallenin çöpüyle ilgilenen hizmet erleri olduğunu söyleyen Tasmalı, Hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

İslam aleminin acı bir gün yaşadığını belirten Edirne Köy ve mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun, İsrail tarafından Gazze’de yapılan saldırıyı tüm muhtarlar adına kınadığını söyledi.