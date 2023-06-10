Edirneli şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy unutulmadı

Mardin’in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğüne yapılan hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy için Edirne’deki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy’un anısına Yenişehir Mezarlığı’nda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi. Şehit polis memuru Özsoy’un babası Süleyman Çetin ve annesi Hafize Çetin gözyaşlarına hakim olamadı. Vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy’un babası ve annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

"Allah hepsinden razı olsun"

Terörle mücadele, sınırların korunması ve yurt içindeki emniyetin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca mücadele verdiğini ifade eden Vali Kırbıyık, "Bu ülke için binlerce kahramanımız 7 gün 24 saat esasına göre görevlerine devam ediyor. Edirne’de hudut hatlarının korunması, ülkemizin çıkarları ve menfaatlerinin korunması için gece gündüz demeden emek sarf eden Mehmetçiklerimiz var. Yine şehrin asayişini sağlamak için gece gündüz koşturan polis ve jandarmamız var. Allah hepsinden razı olsun" dedi. Şehitlerin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğildiklerini ve aileleriyle her zaman dayanışma içinde olduklarını söyleyen Vali Kırbıyık, şehidin ailesine sabırlar diledi.

Şehit Özsoy’un babası Süleyman Çetin törene katılıp kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sundu.

Törenin ardından Vali Kırbıyık ve beraberindekiler mezarlıktaki diğer şehit polis memuru Serhan Alışkan’ın kabri başında da dua etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şehidin yakınları katıldı.