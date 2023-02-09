Edirneliler depremzedeler için tek yürek oldu

EDİRNE (İHA) – Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan yardım seferberliğine vatandaşlar akın akın erzak desteği sağlıyor.

Vatandaşlar ısıtıcı, battaniye, giysi, mont, bot, çocuk bezi ve giysileri belirlenen noktalardan Mimar Sinan Spor Salonu’na akın akın getirmeye devam ediyor.

“Herkes sağ olsun birçok eşya getirdi”

Edirneliler olarak ellerinden gelen çabayı göstermeye çalıştıklarını söyleyen vatandaşlardan Görkem Samancı, “Herkes sağ olsun birçok eşya getirdi. Bizlerde burada kolilere yerleştirip düzen sağlıyoruz. Ellimizden gelen çabayı göstermek istiyoruz. Gelen yardımları ise erkek, çocuk ve kadın olarak ayırıyoruz. Daha sonra bu yardımları koliledikten sonra tırlara yerleştiriyoruz” dedi.

“Çok kötü durumdayız”

Ailesinin ve akrabalarının Diyarbakır’da olduğunu belirten Hazal Ay, çok kötü bir durumda olduğunu ifade ederek, ellerinden geldiği kadar Edirne’den deprem bölgesine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

“Kalbimizle yanlarındayız”

Vatandaşların akın akın yardım için erzak getirdiklerine vurgulayan Oya Vardar, “Depremzedelerimiz için çok üzgünüz ve ellimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok duygulanıyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Burada kalın mont, kalın kazak, eşofman altı, çocuk mont, bot, ayakkabı ve battaniye gibi birçok erzakı kolilere dolduruyoruz. Edirne’de vatandaşlar çok duyarlı ve akın akın buraya yardım etmek için geliyorlar. Birlik beraberlik içinde olduğumuz için mutluyuz ama depremzedelerimiz için de çok üzgünüz. Allah hepsinin yardımcısı olsun tüm kalbimizle yanlarındayız. İnşallah hep beraber atlatacağız” diye konuştu.

“Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor”

Gönüllü olarak yardımları kolilere düzenli olarak yerleştirip isimlendiren vatandaşlardan Selvi Güler ise, “Daha çok çocuk ve bebek ürünlerine önem vermeye çalışıyoruz. Bebek maması, biberon gibi ürünlere öncelik tanıyoruz. Kıyafet zaten fazlasıyla geldiğinden dolayı temizlik ürünlerine de öncelik tanıyoruz. Buradaki kolileri isimlendirip düzen oluşturmaya çalışıyoruz, çünkü insanlar zaten orada çok zor durumdalar ve bu nedenle oradaki işleri daha da zorlaştırmadan düzenli olarak göndermeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız sürekli yardım ürünleri getirip yardımcı olmak istiyorlar. Herkes ellinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.