Edis Ataşehir'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

“Ataşehir Belediyesi Kardeş Kültürlerin Festivali”nin sekizincisi tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Edis, harika sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ataşehir Belediyesi 8. Kardeş Kültürlerin Festivali, ikinci gününde Edis konseriyle devam etti. Mevlana Mahallesi SiteSpor Sahası yanında gerçekleşen konsere müzikseverler akın etti.

Konser öncesi Ersin Show’un sunumu ve DJ performansıyla renklenen gecede, hayranlarının alkışlarıyla sahneye çıkan Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, en sevilen şarkılarını Ataşehir’deki hayranları için seslendirdi. “Bana Ne”, “Çok Çok”, “Martılar”, “Arıyorum” gibi hit şarkılarını seslendiren Edis, konser boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı, sahne şovu ve dansları ile büyük beğeni topladı.

Edis’e teşekkür plaketi ve çiçek sunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, performansıyla İstanbullu müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan, festivalin coşkusunu doyasıya hissettiren Edis’e ve konser alanını dolduran yurttaşlara teşekkür etti.

8. Kardeş Kültürlerin Festivali, 18 Eylül Pazartesi günü Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde Erdal Güney, Özcan Türe, Taner Özdemir ve Nurdan İpek’i ağırlayacak. Kardeş Kültürlerin Festivali 19 Eylül Salı günü ise İçerenköy Mahallesi Adem Sokak’ta Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş ve Kutsal Evcimen konserleri ile devam edecek.

24 Eylül Pazar gününe kadar sürecek Festival programında sırasıyla; 20 Eylül Çarşamba günü Niyazi Koyuncu, Gazapizm, 21 Eylül Perşembe günü Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ, 22 Eylül Cuma günü Mustafa Ceceli, Selçuk Balcı, 23 Eylül Cumartesi Duman ve 24 Eylül Pazar günü ise Tan sahne alacak.