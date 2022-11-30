Edition Medical Cilt Bakım Yatağı ve Bakım Koltuğu

Edition Medical, 1998 yılında hizmetlerine başlamış ve bugün birçok firma ile işbirliği yaparak Avrupa firmalarının ülkemizdeki Türkiye temsilcisi olarak kendini tanıtmaktadır. Edition Medical, müşterilerine her zaman değer veren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olmakla birlikte, ürünlerinin kalitesini de oldukça ciddiye almaktadır.

Spa koltuklarından masaj yataklarına ve elektrikli koltuklara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan firma, kendi masaj salonunu açmayı düşünenler için proje danışmanlığı ve ek yardım da sunuyor. Edition Medical, güncellenen ürünlerinin kalitesi sayesinde ürünlerinin kalitesini sürekli geliştirmekte ve verdiği hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Edition Medical, sağlık ürünleri alanında en köklü firmalardan biridir. Müşteri beklentilerine ve projelerine uygun, kaliteli ve dayanıklı ürünler sunmaktadır. Edition Medical, üstün ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışı ile uzun yıllardır alanında lider konumdadır. Spa ürünleri, cilt bakım ürünleri, bakım koltukları ve terapi koltukları gibi konforlu ve fonksiyonel ürünler de sunmaktadır.

Cilt Bakımında Kullanılan Ürünler

Medikal cilt bakımında en önemli şeylerden biri de insan cildinde yağlı bir tabakanın birikmesine neden olan, makyaj yapan kişilerde koyu lekeler ve makyaj kalıntıları nedeniyle cildin beyaz görünmesine neden olan malzemedir. Pek çok tıbbi malzeme türü vardır, ancak en iyi bilinenleri cilt bakım koltuğu, cilt bakım yatakları ve podoloji ekipmanlarıdır. Ancak bu malzemeler bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Profesyonel kadrosu ile Edition Medical sayesinde bu sorunların önüne geçilebilmektedir. Tek bir renkle sınırlı kalmayan cihazlar, piyasadaki en iyi malzemelerle üretildiği gibi oldukça şık bir tasarıma da sahiptir. Güzellik uzmanları ve güzellik salonu sahipleri, renk uyumlu bir medikal cilt bakım yatağı satın aldıklarında, güzellik salonu kaliteden ödün vermeden daha zarif görünür.

Edition Medical Hizmetleri

Edition Medical personeli, uzmanlarla birlikte kendini bu işe adamıştır ve hizmetlerine yalnızca ürün tedariği değil, aynı zamanda proje danışmanlığı da dahildir. Kendi masaj merkezini açmak isteyen bir girişimci, Edition Medical'i kullanarak projesini tasarlayabilir ve masaj salonlarının olmazsa olmazı olan motorlu koltukları kolayca temin edebilir. Müşterilerin sorunları veya soruları varsa, Edition Medical müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir ve yetkili personele her türlü soruyu sorabilirler.