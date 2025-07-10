Edremit' te Bal Ormanı Projesi arıcılığa destek olacak

Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Kazdağlarında başlatılan Bal Ormanı Projesinin arıcılığın gelişmesine katkı sağlarığını söyledi. Bal Ormanında ıhlamur, kestane, biberiye ve lavanta gibi bitkilerin yer aldığını kaydeden Deveci, arı ürünleri yoğunlukta olmak üzere çeşitli tarımsal ürünler üretildiğini söyledi.

Burhaniye’ de Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin festivalde açtığı tanıtım standı ilgi gördü. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Kazdağlarında başlatılan Bal Ormanı Projesinin arıcılığın gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Bal Ormanı Projesinin başarı ile yürütüldüğünü kaydeden İlhan Deveci, "Şu anda kooperatifimizin 9’u kadın olmak üzere 36 üyesi vardır. Arı ürünleri yoğunlukta olmak üzere ürettiğimiz tarımsal ürünler ilgi görmektedir. Bal Ormanının katkısı da başladı Ürünlerimizi yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. 4 yıldan beri de festivallere katılıyoruz. Satılan ürünler üyelerimizin aile bütçelerine katkı olmaktadır" dedi.