Edremit Bayraklarla donatıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yıldönümü nedeniyle kentin meydanlarını ve ana caddelerini bayraklarla donattı.

Edremit Belediyesi her milli bayramlarda olduğu şehir bayraklarla donatırken Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle esnaflara ve vatandaşlar bayrak dağıttı. Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri Edremit Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Akçay, Altınoluk, Altınkum, Güre, Kadıköy’de ki kent meydanlarını ve ana caddeleri baştan sona bayraklarla donattı. Esnaflara yeni bayraklar dağıtan ekipler bayrakları da tek tek kendileri astı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bir asır önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan şanlı Cumhuriyetimizin birinci yüzyılına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Demokrasinin, aydınlık geleceğimizin güvencesi Cumhuriyetimize İkinci yüzyılda da sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 yıldır var olan Cumhuriyetimizi yüz yılarca var olmaya devam edecek. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı canları ile bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.