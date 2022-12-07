Edremit Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı.

2022 yılının son meclis toplantısı yeni yapılan Atatürk Gençlik Merkezi’ndeki konferans salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında toplanan belediye meclisinde ek gündemlerle beraber toplam 37 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri içerisinde kırsal mahallelerle ilgili önemli bir karar alındı. Büyükşehir belediye kanunuyla birlikte mahalle statüsüne geçen köylerin meclis toplantısında alınan kararla kırsal mahalle kimliğine döndürülmesi kararlaştırıldı. Bu mahallelerin şehir merkezine uzaklığı, sosyo-ekonomik durumu ve belediye hizmetlerine erişebilirliği açısından mevcut yapılaşma gereği halen kırsal yerleşim yeri taşıdığı belirlendi. Buna göre; Arıtaşı, Çamlıbel, Beyoba, Bostancı, Çamcı, Çamlıbel, Çıkrıkçı, Dereli, Doyran, Hacıarslanlar, Kavlaklar, Kızılkeçili, Mehmetalan, Narlı, Ortaoba, Pınarbaşı, Tahtakuşlar, Yaşyer, Yaylaönü, Yolören mahalleleri kırsal mahalle statüsüne geçti. Söz konusu mahalleler bazı harçlardan belli oranda muafiyet, su ve emlak vergisi indirimi gibi konulardan yararlanacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdik. 3 yılda yaptığımız ve halen devam eden faaliyetlerimizi meclis üyelerimizle paylaştık. Köylerimizin yerleşim merkezlerini kırsal mahalle statüsüne getirdik. Kırsal hayattaki yaşamı daha da kolaylaştıracak bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimizin de desteğiyle kentimiz için birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyor, yeni yılın hepimize sağlık mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”dedi.