Edremit Belediyesi 27 kamyon yardım filosu ve personeli ile bölgede

Van’ın Edremit Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’ya 27 kamyondan oluşan yardım aracı, personel ve malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile Elbistan ilçesinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edremit’te de depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma personeli ile iş makineleri ve yardım malzemeleri gönderildi. Tüm birimleri ile teyakkuza geçen Edremit Belediyesi, depremin yaşandığı ilk günden itibaren şu ana kadar 171 bin 605 koli gıda, 3 bin 375 battaniye, 423 ısıtıcı, 1000 adet yorgan, 4 bin 349 koli kışlık kıyafet, giyecek ve ayakkabı, 5 adet çadır, 11 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 koordinatör, 17 destek personeli, 27 iş makinası (itfaiye, kırıcı-yükleyici, vinç, yardım tırı ile diğer araçlar), bin 496 koli çocuk bezi, 56 koli hijyen paketi, seyyar mutfak, 30 adet tüp, 3 adet yemek kazanı, 2 adet ocak, 7 adet halı, 2 yakıt tankeri, 3 adet fırın, 1 adet kazan, 2 adet konteyner sevk etti.

Deprem bölgesine gönderdiği seyyar mutfak ve gereçlerle çorba ikramlarına da başlayan Edremit Belediyesinin 27 araçtan oluşan yardım filosu ise 8 tır, 7 kamyon, 5 kamyonet, 2 transit, 2 yakıt tankeri, 1 minibüs, 1 pikap ve 1 adet ise çekici-dorseden oluştu.

Öte yandan, depremzedeler için ‘Kardeş Aile Projesi’ de başlatan Edremit Belediyesi, vatandaşlara yardımlarını belirlenen noktalara teslim etmeleri konusunda ise çağrını sürdürüyor. Yardımların Şabaniye Mahallesi Şabaniye Parkı, Erenkent Mahallesi Aile Toplum Merkezi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bırakabilecekleri vurgulandı.