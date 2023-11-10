Edremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi'ne ziyaretçi akını

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. İlçedeki çeşitli okullardan öğrenciler Ata’nın kaldığı evi merak ve heyecan içerisinde gezerek bilgi aldılar.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi’nde bulunan Atatürk Kültür Evi ziyaretçilerle doldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde öğrenciler Atatürk’ün Edremit’e ziyareti esnasında kaldığı Sezai Arkök’e ait restore edilen evi gezdiler. Sarıkız Anaokulu ve Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur ve müze sorumluları rehberlik ettiler. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde evi gezerken Ata’nın kaldığı evi gezmekten mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Edremit’in tarihi Atatürk’ün Edremit’teki hatıraları ve kültürel değerlerin anlatıldığı gezide genç kuşaklara sunum yapılarak bölge ve mitolojik tarih hakkında da kısa bilgiler verildi. Çocuklara ve gençlere Kültür Müdürlüğü tarafından Nutuk hediye edildi.