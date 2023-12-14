Edremit Belediyesi Personeli A.Ş. Hizmet binası açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçe Belediyesi özkaynakları ile yapılan ve belediyeye ait Personel A.Ş.’nin kullanımına sunulan içinde 2 meslek odasına da yer verilen binanın açılış düzenlenen tören yapıldı.

Proje ve eserleri Edremitlilerin hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Hepinizin bildiği gibi dün büyük bir eserimiz Tuzcumurat Mahalle Evini Edremitlilerin hizmetine sunduk. Bugün de sermayesinin yüzde 100’ü Edremit Belediyesine ait 850 personeli istifam ettiğimiz Edremit Personel A.Ş.’nin yönetim binasını hizmete açıyoruz. Burada bu bütün personelimize eğitimden, sağlığa birçok alanda hizmet verecek. Nitelikli ve sağlıklı personel ile kaliteli hizmet anlayışıyla binamız Edremit’imize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Bu binada ayrıca iki meslek odasına da yer verdiklerini ifade eden Arslan, Edremit Bahçıvanlar Odası ve Edremit Ayakkabıcılar Odası’nın burada üyelerine daha kaliteli hizmet vereceğini de sözlerine ekleyerek hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

5 katlı olarak inşa edilen hizmet binasında yönetim odası, toplantı salonu ve personel odaları bulunuyor.

Açılış törenine Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, TÜRSAB Balıkesir- Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, oda başkanları ve siyasi partilerin içle başkanları katıldı.