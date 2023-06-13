Edremit Belediyesi sineksiz bir Edremit için çalışıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi kentlilerin rahat bir yaz dönemi geçirmesi için 47 mahallede sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit Belediyesi halk sağlığını korumak için çevre dostu ve en uygun yöntemle sivrisinek ve uçkuna karşı etkin ve etkili bir ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından kent genelinde devam eden çalışmalarda sulak alanlar, sazlıklar, dere yatakları, mazgallar başta olmak üzere düzenli olarak ilaçlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri “Sazlık ve sulak alanlarda, çay ve derelerde, fosseptikler, yağmur suyu kanalları, çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden yılın tüm mahallelerimizde gerçekleştiriliyor” dediler.