Edremit Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden yol çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı ve belirlenen program dahilinde titizlikle devam eden yol çalışmalarına; Altınkum Mahallesi Dalyan Mevkii Çiftlik Caddesi de eklendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara bağlanan caddede toplam 10 bin metrekare parke taş kaplaması ile üst yapıda peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecek. “Vatandaşların daha rahat ve daha güvenli bir yolculuk yaşaması’’ anlayışı ile başlanan çalışmalar kısa sürede bitirilerek hizmete açılacak. Edremit Belediyesi ekipleri tarafından Yol çalışmalarının önceden belirlenen program dahilinde devam edeceği bildirildi.