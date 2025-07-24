Edremit Çayı'ndan yayılan kötü koku tepkilere neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Çayı’nda kirlilik artarken, çaydan yayılan kötü kokular vatandaşların tepkisine neden oldu. Turizm sezonunun en yoğun döneminde çevre kirliliği ve kötü koku, hem bölge halkını hem de tatilcileri rahatsız ediyor. İddiaya göre CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisi yetersiz kalınca atık sularını Edremit Çayı’na deşarj ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çayı kenarında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BASKİ) ait atık su arıtma tesisinin yetersiz kalması ve arıtılamayan kanalizasyon sularının çaya deşarj edildiği iddiaları tepki topladı. Çayın belirli noktalarında atık su deşarjı sonucu oluşan kirlilik ve kötü manzaralar dikkat çekti. Dere kenarındaki bazı noktalarda atık suların çıktığı görüntüler ise vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar bu suların atık su arıtma tesisinden gelip gelmediğinin tespit edilmesini ve kime ait olduğunu açıklanmasını talep ediyorlar. Vatandaşlar, yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırdı.