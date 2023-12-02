Edremit'e 500 kişilik tribün kazandırıldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, tamamlama aşamasına gelen, ilçe stadına 500 kişilik tribünün tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberinde İl Müdürü Adem Özalp, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ile spor kompleksinde açıklamada bulunan Canbey, Edremit’te nüfus yoğunluğu ve sporcu potansiyeli dikkate alınarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle 500 seyircili ek tribünün tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Canbey, şunları söyledi: “Balıkesir’in bütün ilçelerinde biz gençlere spor yapma fırsatı ve sosyal ortamlar kazandırıyor, kazandırmaya da devam ediyoruz. Nüfus yoğunluğu ve sporcu potansiyeli nedeniyle Edremit’te tribün konusu yakından takip ettiğimiz bir projeydi. Şu anda ise çok önemli bir mesafe alındı. Tribün demirlerinin montajı sürüyor. İlçe başkanımız Ekrem Umutlu’yla birlikte daha önce bakanlığımız bünyemizde de girişimde bulunmuştuk. Müdürümüzle birlikte bunu takip ettik ve önümüzdeki günlerde Edremitspor tribünlerine kavuşmuş olacak. Çevre düzenlemesi ile de stadyumun çehresi değişecek”dedi.

Ardından Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun kaleye geçtiği penaltı vuruşunda 10 taneden dokuzunu kaleye gönderdi.

Heyet ardından İlçe Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle sohbet etti, temeli atılan ve yapım çalışmaları devam eden yurt binası ile incelemelerde bulundu. Burada Canbey işçilerle çay içerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.