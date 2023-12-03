Edremit'e şok asayiş ve trafik uygulaması

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında silah, uyuşturucu madde ele geçirildi. Aranan 10 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Balıkesir’in Edremit ilçesinde, suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş; trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden yapılan Şok Asayiş ve Trafik Uygulaması yapıldı.

23 ekip, 4 tim çevik kuvvet ve 181 personel ile yapılan şok asayiş uygulamasında 683 şahıs GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ekiplerce yakalandı.

Yapılan operasyonda yapılan aramalarda 2 kişinin üzerinden 3 gram esrar, 7 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 adet fişek ele geçirildi. Ruhsatsız silahlar ile ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Öte yanda yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 30 adet kartuş ele geçirildi.

Gece boyunca 23 umma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi. 1 işletmeye sigara içirmekten, 1 işletmeye de canlı müzik yayını yapmaktan işlem yapıldı.

Yapılan trafik denetlemelerinde ise, 75 araç kontrol eldi. 10 araca cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada 134 bin 205 lira trafik cezası araç sahiplerine uygulandı.