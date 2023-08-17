Edremit, Erdek ve Karesi de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit, Erdek ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan 5 kişi yakalandı.

Edremit, Erdek ve Karesi de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’in Edremit, Erdek ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan 5 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca,uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde,Edremit, Erdek ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüpheliye ait ikamet adresleri ve araçlarında16-17 Ağustos 2023 günü icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 242 adet kenevir bitkisi, 18 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet tabanca fişeği ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.