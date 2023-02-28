Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alparslan son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları ile uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alparslan, Alemizade Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir’de tedavi gören Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve aynı zamanda Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan’ın vefatı, esnaf teşkilatında büyük üzüntüye neden olmuştu. Bir dönem de Edremit Belediye Meclis Üyeliği yapan Alparslan, geçtiğimiz ay yapılan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinde güven tazeleyerek, tek liste ile gidilen seçimlerde yeniden başkanlığa seçilmişti.

Öğlen Namazı’na meteakip Edremit Alemizade Camiinde Mustafa Alparslan için önce helallik alındı daha sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, esnaf, yakınları ve ailesi katıldı. Yoğun bir katılımın gözlendiği cenaze namazı sonrasında Mustafa Arslan’ın tabutu eller üzerinde camiden çıkartılarak Edremit Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi. 60 yaşında olan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybeden Alparslan, 2 çocuk babasıydı.